Fumata bianca. Dopo una rincorsa lunga mesi,a partire dal prossimo gennaio. A scriverlo è Mundo Deportivo, secondo cui c’è stata un’ulteriore accelerata nelle ultime ore dei catalani sulUn principio d’accordo tra le due parti c’è da alcune settimane, da quando i massimi dirigenti del club brasiliano sono volati in Catalogna per incontrarsi con. Proprio l’ex calciatore è stato decisivo nella buona riuscita dell’affare: prima ha operato danella trattativa, poi, dopo essere diventato l’uomo mercato del Barcellona, ha chiuso un colpo che fa già fibrillare i tifosi blaugrana, contenti per essersi portati al Camp Nou- Si attendeva l’arrivo degli ultimi documenti che hanno sancito il passaggio di Vitor al Barcellona. D’altronde la volontà del giovane è stata fondamentale: ha rifiutato le tante e molto più ricche proposte () che gli sono arrivate negli ultimi mesi, avendo ormai dato la parola al club di. L’acquisto è stato chiuso perIl giocatore firmerà per, fino al, e avrà unaLa fiducia nell’ariete brasiliano è enorme da parte dello stesso calciatore, del Barcellona che tanto ci ha scommesso ma anche della sua vecchia squadra.: se il giocatore dovesse vincerlo, o piazzarsi nei primi tre dell’ambito trofeo, a festeggiare sarebbe anche il suo vecchio club che incasserebbe una lauta cifra.- Vitor Roque è uno dei migliori talenti del calcio mondiale e ripercorre in campo e fuori la parabola di. Come il Fenomeno, ha iniziato da adolescente alcon cui ha segnato già a 16 anni. Nasce da una famiglia agiata nel sud est del Brasile., un centrocampista che però non raggiuse livello più alto che quello amatoriale. Anche Vitor nasce centrocampista prima di avanzare, a furia di gol. Dopo una parentesi al Mineiro, torna al Cruzeiro scatenando una disputa legale per i diritti del suo cartellino. In tanti ne avevano capito il valore, anche economico, che avrebbe avuto da lì a pochi anni.La scalata è costante, i gol iniziano ad arrivare -- come gli apprezzamenti dei più grandi. Ronaldo ha detto di lui che ‘’, c’è da credergli. È un attaccante forte fisicamente, potente ma con un destro raffinato. Sa posizionarsi bene in area e sfrutta al meglio il suo corpo (è alto poco meno di 180cm) segnando tanto anche di testa. In poco tempo si è preso il posto da titolare in tutte le rappresentative nazionali e sulle spalle ora è pronto a mettersi anche il fardello di erede diquando il polacco saluterà Barcellona. Al Camp Nou si cade sempre in piedi.