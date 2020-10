Constituida la mesa de negociación laboral del Club

. Lo comunica lo stesso club blaugrana in una nota:Questa mattina è stato formalmente allestito il tavolo dei negoziati per l'avvio della procedura per la modifica collettiva sostanziale delle condizioni di lavoro e del fascicolo di regolamento del lavoro temporaneo, composto da rappresentanti della direzione e rappresentanti dei lavoratori dell'FC Barcelona.In questa sessione costitutiva del tavolo, la rappresentanza del management ha dettagliato la situazione economico-finanziaria del Club , nonché l'impatto derivato dalla crisi del Covid-19. L'impatto della pandemia in questo anno è molto più forte rispetto al precedente, in cui l'incidenza è stata limitata all'ultimo trimestre, da aprile a giugno. La stagione in corso sarà interessata nella sua interezza, quindi l'impatto negativo si moltiplicherà in modo esponenziale. Il Club prevede un calo delle entrate di oltre il 30% e, di conseguenza, è obbligato a trovare soluzioni immediate che aiutino a ridurre il capitolo sulle spese.La costituzione di questo tavolo di contrattazione del lavoro fa parte di questo pacchetto di misure che il Club ha già messo in atto negli ultimi mesi e che hanno contribuito a ridurre le spese di gestione e la busta paga sportiva per tutti gli sport professionistici. L'obiettivo del Club è quello di raggiungere un accordo con l'intera forza lavoro dell'ente, che passa attraverso una soluzione congiunta di adeguamento salariale temporaneo, graduale, proporzionale e specifico per ciascuno dei gruppi.Data l'importanza delle decisioni che devono essere prese per garantire la sostenibilità del Club durante l'impatto della pandemia che stiamo vivendo, il Club è aperto all'incorporazione della rappresentanza dei giocatori a questo tavolo negoziale, che soddisfa i requisiti legali stabiliti , ai sensi dell'articolo 41.4 dello Statuto dei Lavoratori. La configurazione di questo tavolo, che deve essere unico, consentirà l'adozione di decisioni in base alle specificità di ciascun gruppo, volontà già condivisa con i giocatori professionisti.Tutto ciò contribuirà senza dubbio a rispettare il budget per questa stagione e, al tempo stesso, a porre le basi per affrontare con le migliori garanzie le grandi sfide che verranno, una volta superata questa crisi sanitaria globale.