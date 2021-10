Ilrinnova il contratto della sua stellinablindandolo con un contratto lungo e una clausola rescissoria monstre. L'attaccante che ha ereditato la 10 di Leo Messi era in scadenza di contratto a fine anno ma ha scelto di mettere la propria firma su un nuovo contrattoIl giocatore del Barcellona Ansu Fati ha raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2027. La clausola rescissoria è fissata a 1.000 milioni di euro. La formalizzazione del nuovo contratto che legherà il giocatore cresciuto alla Masia per il resto della stagione e per i prossimi 5 anni si terrà questo giovedì 21 ottobre, con alle 12 il servizio fotografico e la successiva conferenza stampa presso l'Auditorium 1899.