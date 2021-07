LATEST NEWS | Trincão loaned to Wolverhampton Wanderers



Dopo diversi colpi in entrata come, più il ritorno didal Betis, ilannuncia la prima cessione del suo mercato: Francisco Trincão viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al. Il portoghese classe ‘99 non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione in blaugrana, e così la società ha deciso di mandarlo in Premier.