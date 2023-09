22.45 - A stretto giro di posta arriva l'altra ufficialità attesa con grande trepidazione soprattutto dall'allenatore Xavi: con la medesima formula di Joao Felix, ossia il prestito secco, si trasferisce dal Manchester City il laterale portoghese Joao Cancelo. L'ex di Inter e Juve è reduce da un'annata decisamente sottotono, divisa a metà tra la formazione di Guardiola (26 presenze e 2 reti in tutte le competizioni) e il Bayern Monaco (21 partite e una rete).



22.20 - Un affare impostato ormai da diverse settimane e che il Barcellona ha potuto perfezionare soltanto in extremis, complici i ben noti limiti sul mercato in entrata e sul monte salariale imposti dalla Liga: Joao Felix è finalmente un nuovo calciatore dei blaugrana. L'attaccante portoghese si trasferisce in Catalogna con la formula del prestito secco fino al termine di questa stagione, dopo aver prolungato il suo accordo con l'Atletico Madrid fino a giugno 2029.



Il nazionale portoghese classe '99 aveva manifestato da tempo il desiderio di trasferirsi al Barcellona, ignorando tutte le altre proposte arrivate sul tavolo della dirigenza dei colchoneros, su tutte quelle dall'Arabia Saudita. Nella stagione passata Joao Felix ha disputato 20 partite e realizzato 5 reti con la maglia dell'Atletico, prima di trasferirsi in prestito al Chelsea da gennaio a giugno e trovare altri 4 gol con la maglia dei Blues.