Barcellona, ufficiale il rinnovo di Raphinha: la nuova scadenza

, che ha firmato coi blaugrana fino al 2028: la precedente scadenza era fissata un anno prima, al 2027.“Raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto tra l’FC Barcelona e il giocatore Raphael Dias “Raphinha”, che ora resterà al Club fino al 30 giugno 2028. L’attaccante brasiliano ha firmato il suo nuovo contratto giovedì presso gli uffici del Club alla presenza del presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo del Club Anderson Luis de Souza “Deco”, tra gli altri. Raphinha è entrato a far parte dell’FC Barcelona nel luglio 2022 con l’obiettivo di diventare l’ala sinistra titolare della squadra. Indossando il numero 22 nella sua prima stagione, ci è riuscito, conquistando il titolo della Liga, segnando 10 gol e fornendo 12 assist. La stagione 2023/24 lo ha visto mantenere il suo livello, con 10 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Tuttavia, l’attaccante ha raggiunto un altro livello nel 2024/25, superando le sue statistiche precedenti”.

Questa stagione con Hansi Flick sulla panchina catalana ha visto una vera e propria crescita per Raphinha. Ora capitano della squadra, insieme a Lewandowski e Lamine Yamal – e Ferran Torres – l'attaccante fa parte di una formazione offensiva da sogno, e il suo rendimento ha raggiunto livelli che pochissimi giocatori al mondo possono eguagliare. Raphinha ha segnato 34 gol e fornito 25 assist in 56 partite, ed è anche il giocatore più utilizzato dal tecnico tedesco.