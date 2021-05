. Lo annuncia la società catalana, annunciando la presentazione ufficiale alle 18.30 al Camp Nou. Dopo dieci anni al Manchester City, chiusi con 184 gol in 275 presenze e con la cocente sconfitta nella finale di Champions League, il Kun riparte dalla Catalogna, dove farà coppia col grande amico Leo Messi."Il Barcellona FC e Sergio Aguero hanno raggiunto un accordo per unirsi dal 1 luglio, al termine del contratto con il Manchester City. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/2023 e la sua clausola rescissoria è di 100 milioni di euro". ​L'accordo biennale prevede un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo la presentazione ufficiale, il Kun volerà in Argentina, dove si unirà alla Nazionale per la Coppa America.