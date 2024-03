Barcellona, UFFICIALE: le condizioni di De Jong e Pedri, saltano il Napoli

Redazione CM

Niente Napoli per Pedri e Frenkie De Jong. I due centrocampisti, usciti per infortunio ieri sera, nel pareggio del Barcellona a Bilbao contro l'Athletic salvo miracoli non saranno a disposizione di Xavi per il ritorno degli ottavi di Champions League contro gli Azzurri, in programma martedì prossimo, 12 marzo alle 21. Questa mattina il club blaugrana, al termine degli esami, ha emesso un comunicato: l'olandese ha subito una distorsione alla caviglia destra con interessamento dei legamenti, il centrocampista spagnolo una lesione al quadricipite destro. Non ci sono comunicazioni riguardo ai tempi di recupero, ma nessuno dei due sarà in campo all'Estadi Olímpic de Montjuïc tra otto giorni.



LE ALTERNATIVE - Per il Barcellona è una brutta botta, in un reparto nel quale la coperta è corta. Xavi, che non può contare nemmeno su Gavi fino al termine della stagione (ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a metà novembre nella sfida tra Georgia e Spagna), può fare affidamento solo su Gundogan, più il giovane Fermín López, l'esperto Oriol Romeu e Christensen, difensore centrale che nelle ultime settimane è stato avanzato a centrocampo.