¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



Firma por dos temporadas, hasta 2024

https://t.co/81qsM1WmqX



¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

è il nuovo allenatore del Barcellona B. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo, che ha scelto l'ex difensore con un passato anche in Italia al Verona - e in blaugrana dal 2003 al 2010 - come tecnico per la seconda squadra.