Il Porto ha acquistato per 8,4 milioni di euro dal Barcellona il centrocampista spagnolo Nico Gonzalez (classe 2002, figlio di Fran, ex Deportivo La Coruna), che ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028 con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.



Il Barça, oltre a garantirsi il 40% del valore aggiunto ottenuto da un suo futuro trasferimento, può riacquistare il calciatore fino al 30 giugno 2025 per 30 milioni di euro.