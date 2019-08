Il Barcellona ha ufficializzato attraverso il proprio sito web e tramite i canali social che la stella argentina Leo Messi ha subito un infortunio alla gamba destra. Una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio che lo costringerà ai box almeno per 20/25 giorni. Per una stagione che non è ancora iniziata e che inizierà subito in salita.