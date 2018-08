Il Barcellona ha ufficializzato la cessione in prestito annuale al Borussia Dortmund dell'attaccante Paco Alcacer. Il club tedesco pagherà 2 milioni di euro per il prestito e pagherà lo stipendio dell'attaccante.



ECCO IL COMUNICATO - Il Barcellona ha ufficializzato la cessione in prestito per un anno di Paco Alcacer al Borussia Dortmund. Il club giallonero pagherà 2 milioni di euro per il prestito e lo stipendio del giocatore. Al Borussia Dortmund è stato concesso un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro più 5 di bonus. Il Barcellona si è assicurato il diritto di controriscatto e il 5% sulla futura rivendita ad altri club.