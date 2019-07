You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 luglio 2019

Comunicado oficial sobre la rescisión unilateral del contrato que vincula a Antoine Griezmann con nuestro club https://t.co/FvqvTMH55j — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 luglio 2019

Era nell'aria,, che ha. Pronto per lui uncon ingaggio a salire.- Dopo tanto tempo e numerose controversie, l'affare di calciomercato che ha portato il francese in Catalogna si è finalmente concluso: ilper il comportamento dei catalani. "Le Petit Diable" si unirà al Barcellona legandosi conper assicurare al giocatore una centralità futura nel progetto tecnico di squadra,- Anche l'ha effettuato un comunicato in merito alla cessione: "Antoine Griezmann, rappresentato dal suo avvocato, è apparso nella sede della Professional Football League per rescindere unilateralmente il contratto che lega il giocatore all'Atlético de Madrid, avendo depositato Fútbol Club Barcelona nel nome e per conto del giocatore la quantità di 120 milioni di euro. L'Atlético de Madrid ritiene che l'importo depositato non sia sufficiente per soddisfare la sua clausola di rescissione, poiché è ovvio che l'impegno del giocatore e del Football Club Barcelona è stato chiuso prima che la clausola suddetta fosse ridotta da 200 a 120 milioni di euro. Tutto ciò avveniva anche prima della data in cui la clausola è stata modificata, ovvero dalla comunicazione che il giocatore ha fatto il 14 maggio, annunciando il suo disimpegno dal club. L'Atlético de Madrid ritiene che la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della fine della scorsa stagione a causa di eventi, atti e dimostrazioni effettuate dal giocatore ed è per questo che ha già avviato le procedure che considera appropriate per la difesa dei suoi diritti e interessi legittima."