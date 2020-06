Il Barcellona con un comunicato ufficiale ha confermato i problemi alla coscia destra per la stella Leo Messi che oggi si è allenato a parte con esercizi che evitino il sovraccarico muscolare. L'attaccante argentino ha svolto gli esami di rito che hanno evidenziato una contrattura al quadricipite con piccola lesione che però non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo per la gara d'esordio della ripresa della Liga.