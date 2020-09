Ivan Rakitic è di nuovo un nuovo giocatore del Siviglia. Il centrocampista croato lascia il Barcellona e torna nel club andaluso, in cui ha spiccato il volo dopo l'esperienza in Germania. Sei le stagioni del classe '88 in Catalogna, con una Champions messa in bacheca, vinta nel suo primo anno, in finale, contro la Juventus.



Questo il comunicato ufficiale del Barça: "Barcellona e Siviglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rakitic. La squadra andalusa pagherà al Barcellona 1,5 milioni di euro più 9 variabili. Il 2 settembre ci sarà la conferenza del giocatore". Rakitic ha firmato fino al 30 giugno 2024.