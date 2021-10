[ÚLTIMA HORA]



Sergi Barjuan, nuevo entrenador interino del FC Barcelona



Más información

https://t.co/qqwNjTUjfb pic.twitter.com/WgxgqRlF2p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2021

. Dopo l'esonero di, il club catalano ha ufficializzato la nomina ad interim dell'ex centrocampista blaugrana, in passato allenatore di Recreativo Huelva, Almeria, Maiorca e attualmente alla guida del Barça B. Si tratta di una soluzione temporanea, come specificato dalla società, in attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina di