[ÚLTIMA HORA]

Comunicat mèdic @LuisSuarez9 estarà uns 4 mesos de baixa

Tots els detalls, aquí

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 12, 2020

Guaio in casa. I blaugrana hanno infatti comunicato cheL'attaccante uruguaiano starà fuori fino a maggio dunque: una notizia che potrebbe costringere il Barcellona a tornare sul mercato per acquistare una punta."Il giocatore della prima squadra Luis Suarez ha subito un intervento, questa domenica, ad opera del dottor Ramon Cugat, per rimediare alla lesione del menisco esterno del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa 4 mesi".