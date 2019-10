#BarçaInter squad



1. Ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Todibo

8. Arthur

9. Suárez

10. The Goat

11. O. Dembélé

13. Neto

15. Lenglet

16. M. Wague

17. Griezmann

19. Aleñá

20. S. Roberto

21. F. De Jong

22. Vidal

24. Junior

27. C. Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2019

Il club catalano ha annunciato la lista dei convocati per la gara di stasera al Camp Nou contro i nerazzurri. Nell'elenco non c'è il nome del fuoriclasse argentino, presente col. Dall'altra parte, alle prese con un affaticamento muscolare e lasciato a riposo in vista del posticipo di domenica sera contro la Juve a San Siro. Prima di Barcellona-Inter, il(dopo aver battuto i campioni in carica del Liverpool) gioca in Belgio sul campo del Genk.PROBABILI FORMAZIONI(ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport 1)GENK (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta. All. Mazzu.NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.Arbitro: Kovacs (Romania).(ore 21 in diretta tv su Sky Sport 1)BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; de Jong, Busquets, Arthur; Carles Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde.INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Conte.Arbitro: Skomina (Slovenia).