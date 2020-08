One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

: come riferito dal club blaugrana, uno dei nove giocatori che hanno iniziato ieri la preparazione in vista della prossima stagione è risultato positivo ai test per il coronavirus. Non ha sintomi, è in buona salute ed isolato a casa.: "Il giocatore - si legge nella nota - non ha avuto contatti con nessuno dei giocatori della prima squadra che viaggerà domani a Lisbona".