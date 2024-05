Barcellona, ufficiale: Xavi ha rescisso, il nuovo allenatore è Flick

La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale:E stavolta senza ritornare sui propri passi. Il club catalano ha comunicato ladel contratto dell'allenatore e, contestualmente, annunciato il suo successore, HansiCome confermato dal club, il Barcellona e Xavi hanno raggiunto un accordo perA corredo dell'annuncio, il Barcellona ha augurato "successo per il futuro sia a livello personale che professionale" e ringraziato il suo ex centrocampista "per l'impegno, la dedizione, generosità e l'aiuto nel raggiungere un accordo per la rescissione del contratto".

Solo pochi minuti dopo, il club di Laporta ha annunciato in pompa magna il nome del tecnico che ne prenderà i posto e, come preannunciato da diversi media, è Hansiil prescelto. Il tedesco ha firmatoed è stato presentato dai catalani come "un uomo ben noto per lo stile di gioco intenso e audace delle sue squadre, che gli ha portato grandi successi a livello di club e internazionale, vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere"