Nonostante i media iberici danno l'affare come sostanzialmente fatto, Samuel Umtiti potrebbe alla fine rimanere al Barcellona facendo saltare l'approdo al Benfica. Come riportato da Sport il centrale francese, nonostante sia fuori dal progetto tecnico di Xavi, insiste nel voler rimanere in Blaugrana per far cambiare idea al suo allenatore, e sarebbe inoltre disponibile ad abbassarsi lo stipendio fino alla scadenza naturale del contratto, previsto per giugno 2023.