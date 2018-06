Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha avviato l'operazione che può portare alla cessione del centrocampista classe '95 André Gomes. Un club europeo avrebbe già presentato un'offerta, ma la sua identità per ora resta avvolta dal mistero; in Italia, il portoghese piace a Juventus, Lazio e Milan, ma ha estimatori pure in Premier League e in Francia, al Monaco. Il Barcellona, che lo acquistò per 35 milioni di euro, vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma non chiude all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto.