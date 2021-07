Come riportato da Sport, le strade del Barcellona e di Riqui Puig dovrebbero proseguire insieme. Il centrocampista cresciuto nella Masia infatti avrebbe rifiutato tutte le offerte di prestito a lui arrivate, tra cui quelle di Granada, Celta Vigo e Ajax, per giocarsi le sue carte al Camp Nou, convinto che le 24 presenze complessive dello scorso anno siano solo il trampolino di lancio per diventare un giocatore importante della rosa.