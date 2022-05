Memphis Depay, attaccante classe 1994 di proprietà del Barcellona, ha intenzione di continuare a vestire la casacca blaugrana la prossima stagione. Il nazionale olandese, reduce da un'ottima prestazione contro il Maiorca, si è espresso in merito al proprio futuro: "È normale che, al Barça, ci sia molta competizione. Sono nel miglior club del mondo, ma sono venuto qui per giocare. Voglio essere importante, qui, il prossimo anno e per molto tempo ancora". Lo riporta Marca.