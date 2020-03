In questi giorni la stampa catalana riporta che Juan Sebastian Sforza, centrocampista classe 2002 di proprietà del Newell’s Old Boys, ha attirato l’interesse del Barcellona. Il vice presidente del club argentino, Cristian D’Amico, ha parlato ai microfoni di La Red Rosario a proposito del talento argentino: “Siamo molto orgogliosi che un grande club sia interessato ad un prodotto del nostro settore giovanile, indica che il Newell’s è un’ottima vetrina. Non abbiamo ancora un accordo col Barcellona per Sforza, finchè non ci saranno documenti firmati resterà tutto uguale”.