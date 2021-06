Secondo Marca il Barcellona ha intenzione di rinnovare il contratto di Sergi Roberto fino al 2024. Non è ancora stata presentata l’offerta ufficiale, ma il giocatore, in scadenza nel 2022, è stato avvisato di questa possibilità. Un suo rinnovo non escluderebbe comunque una cessione, e anzi permetterebbe di fare richieste più elevate.