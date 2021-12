Il Mundo Deportivo riporta che il Tottenham avrebbe fatto una maga offerta per Osmane Dembélé del Barcellona. L'esterno francese classe '97 non vuole rinnovare con i Blaugrana e il ds degli Spurs, Fabio Paratici, avrebbe presentato una maga offerta per convincerlo a trasferirsi nella squadra allenata da Antonio Conte la prossima stagione.