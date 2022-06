I sogni dei tifosi, a volte, si realizzano. Il Barcellona ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, l'apertura del Camp Nou per organizzare partite tra amici: dal 6 all’11 giugno tutti gli appassionati potranno scendere in campo come fatto in passato dai vari Ronaldinho, Messi, Xavi e Iniesta. Il prezzo è poco accessibile, 300 euro a persona per un'ora di gioco, ma i blaugrana precisano che si tratta di un'esperienza unica, con possibilità di usare anche gli spogliatoi della prima squadra (arbitri e assistenza medica inclusi). Ogni squadra potrà avere un massimo di 18 giocatori, che potranno entrare in campo anche per un riscaldamento di un quarto d'ora.



DETTAGLI - Il club ha già fatto sapere che saranno solo 4 le partite che potranno essere prenotate fino all'11 giugno. Chi giocherà potrà portare fino a 15 accompagnatori, che potranno assistere al match pagando 30 euro.