Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla di Ivan Rakitic, centrocampista accostato a Inter, Milan, Juve e Paris Saint-Germain: "E' un grande giocatore, ha giocato molte partite qui. Nulla suggerisce che non ci sarà. E' vero, non ha giocato l'altro giorno. Così come Busquets non ha giocato prima. Non succede nulla. La stagione è lunga è c'è spazio per tutti".



SU NEYMAR - "Non ho niente da dire su Neymar. E' un giocatore di un'altra squadra. Vediamo come finirà. Messi? Segue il suo programma di recupero. Speriamo di riaverlo per la Champions".