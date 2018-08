L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha preso la parola in conferenza stampa e ha risposto così alle domande sul futuro dell'attaccante classe '97 Ousmane Dembelé: "Non so se ci siano possibilità in uscita, io per il momento conto su di lui". Il calciatore francese continua ad essere nel mirino del Paris Saint-Germain.