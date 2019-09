Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dai blaugrana contro il Getafe: "Dembelè? È vero che l'ho lasciato fuori dalla convocazione, ma più che altro per precauzione. Mi dice di stare tranquillo. Pensiamo che sia un piccolo fastidio. Vorrei che ci fosse con l'Inter, ma non posso assicurarlo. In linea di principio abbiamo scelto di non portarlo qui per precauzione. Sembra che non sia una cosa eccessiva, risale all'allenamento di ieri. Non voglio dire nulla, ci ha detto che dopo la partita stava bene, ma ieri si è sentito un po' a disagio".