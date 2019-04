Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Real Sociedad: "Veniamo da una gara di Champions spettacolare, ma domani dobbiamo vincere. E' una gara fondamentale per il cammino in Liga. Il Liverpool? Una squadra fortissima con una tridente spettacolare. La finale è all'orizzonte e anche per questo sarà difficile. Detto questo, ora noi pensiamo alla Liga. Come sta Umtiti? Vediamo se ha recuperato, credo possa farcela. Il triplete? Le partite arrivano con un ritmo talmente incalzante che non c'è tempo per pensarci. Posso dire che a giugno sognavamo di essere in una situazione del genere a fine aprile".