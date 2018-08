Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alaves: "Mi aspetto una partita simile a quella dello scorso anno. L'Alaves fa sempre delle buone prove al Camp Nou, è una squadra tosta".



SUL MERCATO - "Ho fiducia in questa squadra, ma allo stesso tempo siamo ancora aperti al mercato. La rosa da qui al 31 agosto potrebbe essere completata".



SUGLI OBIETTIVI - "Vogliamo tutto. Per vincere la Champions devi vincere la Liga".



SU RAFINHA - "Ha iniziato la stagione con noi e per ora resta qui".



SU VIDAL - "Non so se sia pronto per giocare 90 minuti. È stato fuori quattro mesi per un infortunio e deve ritrovare la migliore condizione".



SU POGBA - "È un giocatore di un'altra squadra. Vogliamo che gli altri rispettino i nostri calciatori e noi rispettiamo quindi quelli delle altre squadre".