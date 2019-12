Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato a Barça TV il sorteggio degli ottavi di Champions League, con la sua squadra che dovrà affrontare il Napoli: “È un rivale tosto, complicato e con una grande atmosfera nel loro stadio. Il Napoli ha giocatori importanti in avanti, come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti (amichevoli estive, ndr) hanno dimostrato avere qualità anche a centrocampo, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo tutti quando ci affronteremo”.