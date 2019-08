Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con il Napoli: "E' l'ultima partita dell'estate, tra una settimana inizia la Liga e serve essere pronti. Domani sfidiamo il Napoli, avversaria che conosciamo dopo la gara dell'altro giorno. Posso mettere in campo anche la formazione che poi giocherà al San Mames".



SULLA STAGIONE - "Pianifico ogni stagione come le altre: vogliamo vincere. So che il tecnico del Barça è sempre nel mirino, si contano più i ko delle vittorie. Lo so, lo accetto ma voglio fare bene".



SUL FUTURO DI RAKITIC - "E' importante per noi e credo che possa esserlo anche questo anno. Ha fatto il suo lavoro e gol in preseason. Non posso garantire però niente al 100%, non so se resterà. Contiamo su di lui come sugli altri, alla fine della fiera vedremo".



SU NEYMAR - "Non so cosa accarà, vedremo. La risposta è chiara: gioca in un'altra squadra, io alleno i miei e penso ai miei giocatori".



SU COUTINHO E VIDAL - "Possono giocare ma non posso confermarlo, vedremo domani".