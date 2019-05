Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato di Ivan Rakitic. Queste le sue dichiarazioni riportate da Marca: "Ho parlato con lui, voleva parlarmi, tutto quello che posso dire è che è un professionista incredibile. Lui alla fiera di Siviglia? Mi ha spiegato che è andato a vedere sua moglie e le sue figlie, quando è uscito qualcuno ha fatto una foto con lui. Per affrontare la situazione e uscine, non si può dubitare della sua professionalità".