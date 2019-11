Cristiano Ronaldo? No, "il Pallone d'Oro lo merita Lionel Messi". Maurizio Sarri aveva indicato CR7 come candidato ideale, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde in conferenza stampa dice la sua su quale possa essere il vincitore dell'ambito premio, rispondendo alla stessa domanda posta all'allenatore della Juventus: "Se è un premio da dare al miglior giocatore, bisognerebbe darlo sicuramente a Messi", ha dichiarato Valverde.