Ernesto Valverde scarica Ivan Rakitic. L'allenatore del Barcellona parla del centrocampista croato dopo la sconfitta contro il Chelsea per 2-1: "E' stato un giocatore importante. Non so se lo sarà in questa stagione. Arriveranno nuovi giocatori e dovrà guadagnarsi il campo. Il tempo passa. E'stato importante".



SU NEYMAR - "E' un giocatore di un'altra squadra e non parlo di giocatori di un'altra squadra".



SU GRIEZMANN - "Deve abituarsi al gioco della squadra, ma si vede che quando ha la palla crea pericolo. Ci aspettiamo molto da lui".



SU DE JONG - "Oggi ha giocato da centrocampista davanti alla difesa, ma può giocare in qualsiasi ruolo in quel reparto".