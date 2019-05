E' arrivata al capolinea l'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Secondo quanto riporta RAC1, il presidente blaugrana ​Josep Maria Bartomeu ha deciso di non confermare l'ex guida dell'Athletic Bilbao, che lascia dopo due anni e con ancora un anno di contratto. Nella scelta, che verrà resa ufficiale in giornata, pesano la disfatta di Anfield contro il Liverpool, nella semifinale di ritorno di Champions League, e la sconfitta nella finale di Coppa del Re contro il Valencia. Per il momento non c'è un candidato forte per prendere il posto del Txingurri: secondo la stampa catalana sono in corsa Rambo Koeman, ex difensore del Barcellona e attuale commissario tecnico dell'Olanda, Roberto Martinez, guida del Belgio, Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, e Massimiliano Allegri, che dieci giorni fa fa ha lasciato la Juventus.