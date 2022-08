Il Barcellona attiva la quarta leva economica per poter iscrivere i nuovi acquisti: secondo Radio Barcellona, in giornata sarà ufficiale la cessione di un altro 25% di Barça Studios al gruppo GDA Luma per circa 100 milioni di euro (in precedenza venduto il 24,5% a Socios.com). Tuttavia, anche questo potrebbe non bastare: per questo serve abbinare un'altra riduzione degli stipendi per 30-40 milioni.