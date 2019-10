Al termine della gara vinta contro lo Slavia Praga, il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal e corteggiato a lungo anche da Inter e Napoli sia in estate sia in vista del prossimo mercato invernale, ha parlato ai microfoni di Fox Sports animando i rumors sul suo futuro.



TRISTE - Il centrocampista cileno, così come il compagno di squadra Ivan Rakitic ha infatti ribadito di non essere contento della gestione di Valverde: "Sono triste perché non gioco titolare. Comunque l'importante è che la squadra vinca"