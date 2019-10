Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha parlato alla vigilia della Champions League: "La squadra che sarà fisicamente più forte vincerà la Champions League. Il talento ti fa vincere il campionato, ma è il fisico che ti aiuta a vincere la Champions League. E' la mia ossessione. Il Barça deve vincere tutto, ma ciò di cui si parla negli spogliatoi è la Champions League. Tatuaggi? Ne ho più di 20, ma ho un posto riservato per lei. Quest'anno penso che possiamo farcela. Sono nella migliore squadra del mondo e voglio vincere".



CONTE - “Essenziale per la mia crescita, era un po' come me quando era un giocatore e mi ha insegnato molto, sia in posizione difensiva che offensiva. Guardiola mi ha dato molto, a causa del suo modo di guardare il calcio, la sua pedagogia, la sua scienza del gioco dei passaggi che dovrebbe essere sempre semplice e veloce".