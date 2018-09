Sette presenze, ma appena 118 minuti totali. Non è stato un inizio indimenticabile per Arturo Vidal con la maglia del Barcellona. Parlando a Marca, però l'ex centrocampista ha difeso la sua scelta di trasferirsi in blaugana: "Non c'è nessun problema di adattamento. Io ho giocato in club come Bayern Monaco e Juventus, quando un calciatore ha qualità, poi trova spazio in qualsiasi squadra".