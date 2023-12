Vitor Roque è pronto a iniziare la sua avventura al Barcellona. Deco, direttore sportivo blaugrana, ha confermato che l'arrivo dell'attaccante - pagato circa 30 milioni di euro in estate - sarà anticipato a gennaio: il 18enne ha già salutato il pubblico dell'Athletico Paranaense dopo aver giocato l'ultima partita in casa, domenica prossima giocherà in trasferta contro il Cuiaba la sua ultima gara in Brasile.