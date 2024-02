Barcellona, Vitor Roque croce e delizia: entra, segna, viene ammonito e poi espulso in 13'

Redazione CM

L'impatto di Vitor Roque con il Barcellona non è stato certo dei più banali: il centravanti del 2005, arrivato dall'Athletico Paranaense, ha raccolto 5 presenze con i blaugrana dall'inizio del 2024 e ha segnato qualche giorno fa il suo primo gol, ma oggi in casa dell'Alaves non si è fatto mancare nulla.



TUTTO IN 13' - Entrato al 59' sul punteggio di 1-2 per la sua squadra, il ragazzo arrivato in Spagna per 30 milioni di euro più altissimi bonus che potrebbero raddoppiare la cifra finale ha vissuto tutta la gamma delle emozioni possibili: ha segnato al 63' con un piatto sinistro molto preciso in area di rigore, è stato ammonito al 67' e poi espulso al 72' per uno step-on-foot che ha generato molte polemiche. Salterà la sfida casalinga contro il Granada del prossimo weekend.