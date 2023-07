Dopo la vittoria in Liga, Xavi vuole far trionfare il Barcellona anche in Champions League. L'allenatore spagnolo ha parlato a margine della presentazione del Campus Xavi Hernandez by Santander e ha fatto un punto sul mercato della propria squadra..



MERCATO - “Dobbiamo migliorare ed essere più competitivi. Poi, dopo l'eliminazione con l'Inter, abbiamo un conto in sospeso con la Champions League. Puntiamo a tutti i titoli. Con le uscite di Busquets e Alba perdiamo molto, due punti di riferimento nello spogliatoio. Restano Sergi Roberto, Ter Stegen. Per il capitano ci sarà una votazione. Kessie? Ho parlato con lui e conosce perfettamente la situazione. Gundogan è un calciatore versatile, con molta qualità tecnica, un vincente. E’ stato il capitano del City, vincitore dell’ultima Champions League. Con questo dico tutto. Ci aiuterà molto“.