Barcellona, Xavi attacca: 'Arbitraggio Real Madrid-Almeria? Se parlo mi squalificano, tutto il mondo ha visto'

Real Madrid-Almeria non passerà sicuramente alla storia come l'ennesima vittoria facile delle Merengues nella Liga in Spagna. Anzi, la gara giocata nella serata di sabato sera al Santiago Bernabeu e vinta per 3-2 dalla squadra allenata da Carlo Ancelotti con un gol al 99esimo e ben tre interventi del var prima della rete decisiva di Carvajal che hanno lanciato e rilanciato enormi polemiche.



E a tornare sui fatti della gara ci ha pensato oggi l'allenatore del Barcellona, rivale storico del Real Madrid, Xavi Hernandez il quale, parland in conferenza stampa, ha sottolineato i tanti errori arbitrali che stanno condizionando questo campionato lanciando un'accusa sibillina verso la direzione di gara di Real-Almeria.



"Se parlo mi squalificano, ma lo hanno visto tutti, tutto il mondo lo ha visto. Ho già detto a Getafe che c'erano alcune cose che non mi andavano giù in questo campionato. Ricordo il rigore al Getafe, il gol di Joao al Granada... però di questo non se ne parla. Avremmo già sei punti in più in campionato. Non sono scuse, è la realtà".