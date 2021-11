Xavi e Braithwaite si sono parlati definendo il ruolo all'interno del Barcellona per la punta. Come riporta Sport, la chimica tra i due è stata assoluta e l'allenatore ha sottolineato come la punta danese al suo rientro avrà un ruolo centralissimo. In attesa dell'ex Leganes sta cercando di recuperare dall'infortunio al ginocchio e punta a rientrare prima di dell fine di dicembre ma non toglie che il Barcellona sia alla ricerca di un'altra punta da inserire in rosa in attesa di capire anche la situazione di Aguero, seguendo Cavani e Werner.