Joachim Löw lascerà la panchina della nazionale tedesca dopo l’Europeo di quest’estate. al momento non ha ancora preso una decisione sul suo futuro ma, l’ex centrocampista del Barcellona, oggi allenatore in Qatar, Xavi Hernandez, durante un’intervista rilasciata alla testata tedesca Süddeutsche Zeitung, ha rivelato di vederlo bene alla guida del Barça.



“Vuole lo spettacolo, un calcio brillante ed offensivo e, in questo modo, è diventato campione del mondo. Ha contribuito a far sì che la Germania sviluppasse una concezione del calcio diversa, che mi ricorda molto quella del mio Barcellona e della mia Spagna” – ha spiegato l’ex numero 6 blaugrana.



Al momento, però non sembra esserci posto per lui al Camp Nou, con Koeman che dovrebbe essersi conquistato il rinnovo, grazie a degli ottimi risultati.