L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha commentato le voci sulla possibile cessione di Frenkie De Jong: "E' un giocatore importante per me, ha giocato quasi tutte le partite dall'inizio, ma dipende dalla situazione economica del club. Per quanto mi riguarda, Frenkie può diventare una delle leggende del club". Il giocatore, come raccontato da calciomercato.com, interessa in particolar modo al Manchester United.